شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى تطلق حملة "اهزم السكر" للكشف والتحليل المجانى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر، حملة "اهزم السكر لحياة أفضل" فى مستشفى الزهور ببورسعيد من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، لتوعية المواطنين بمرض السكر وتحليل السكر عشوائى لجميع المرضى.

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وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن علاج الأمراض المزمنة يتم بالمجان فى منظومة التأمين وأن الدولة تتحمل نيب المساهمات عن مرضى الأمراض المزمنة من الميلاد، حتى الوفاة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل أن الدولة توفر أحسن سبل العلاج للمرضى داخل المنظومة مشيرة إلى أن الخدمات تقدم وفق أعلى برتوكول علاجى فى العالم .