شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 138 متدربا فى 3 دورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بختام فعاليات 3 دورات تدريبية فى الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للعام المالى الحالى وهى دورات تنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج "مشروعك" فى المحافظات وتنمية مهارات مديرى إدارات التدريب بالمحافظات والدورة الثالثة للغة الإنجليزية.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، أنه استفاد من هذه الدورات 138 متدرباً من جميع المحافظات، فيما تستمر دورة اساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى.

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وكان وزير التنمية المحلية، قد أكد على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين.

كما شدد على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.