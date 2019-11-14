شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد انتخابات رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس فعاليات الجولة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وفى كلمته للطلاب المشاركين أكد الوزير على أهمية دور الاتحادات الطلابية فى تمثيل طلاب الجامعات وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية، وتحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودعا الوزير الطلاب للاستفادة من الامكانيات التى تخصصها الدولة لدعم الأنشطة الطلابية بتوسيع مشاركتهم فيها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالاتحادات الطلابية يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة بوعى في بناء وطنهم، وتقديم نموذج للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعات.

كما أكد الوزير على أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحادات الطلابية فور انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وتلبية طلباتهم، مؤكدا حرصه على تحقيق التواصل بشكل مستمر مع الاتحادات الطلابية

وأشاد الدكتور عبدالغفار بحسب بيان الوزارة ، بالمشاركة الطلابية المتميزة، وبالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية بالجامعات حتى خروجها بصورة مشرفة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الناجحين في الانتخابات داعيا الأعضاء الجدد للحرص على تقديم دور فعال ومتميز من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم الطلاب.

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وقد تابع الوزير خلال اللقاء أعمال المرحلة الأخيرة من جدول انتخابات الاتحادات الطلابية حيث جري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه لجامعة القاهرة، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين، حيث فازت الطالبة دارين محمد خليل برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن هذه تعد المرة الأولى لفوز طالبة برئاسة الاتحاد بجامعة القاهرة مشيدا بالطالبة وتمكنها من الوصول لهذا النجاح، وفاز الطالب مصطفي شريف بمنصب نائب رئيس الاتحاد

ومن جانبها ألقت الطالبة الفائزة بمنصب رئيس الاتحاد كلمة قدمت فيها الشكر للوزير ولرئيس الجامعة مشيرة لسعادتها لتكون أول فتاة تصل لرئيس اتحاد الطلاب، وسعادتها بتمثيل كلية الإعلام التي تنتمي إليها وتمثيل زملائها الطلاب في تحقيق طلباتهم .

جدير بالذكر أن فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي بفتح باب الترشح، تلاها إعلان الكشوف وتلقى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية، ثم إنطلاق الجولة الأولى في 7 نوفمبر، و انتخابات الإعادة وصولا إلى استكمال المرحلة الأخيرة من الجدول اليوم 14نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ 24864 منهم 14222 طالبا بنسبة ٥٧،٢٪ ، ١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢،٨٪.