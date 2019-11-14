شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ينشر صور تقليد السيسى بـ وسام زايد فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقلده وسام زايد اليوم، الخميس، خلال زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

بدوره عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص بمنحه " وسام زايد "، الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.

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وتمنى الرئيس، للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.

وسام زايد هو أرفع وسام فى الإمارات، يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات الذى يعد من أبرز الشخصيات الإنسانية فى العالم العربى والإسلامى ويحظى باحترام شعوب العالم من خلال تأسيسه دولة حضارية ومد جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول، وفى هذا الصدد لا يمكن أن ننسى مواقفه وحكام الإمارات تجاه مصر، التى تمثل رباطاً داعماً للأخوة بين زعماء البلدين على مدار التاريخ الحديث، وتمنح الإمارات هذا الوسام للرؤساء تقديرا لجهودهم الدبلوماسية الناجحة فى ترسيخ علاقات بلادهم بدولة الامارات.