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الإفتاء توضح مكان الاختبارات والمقابلة الشخصية لدورة إعداد المفتين عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه سيتم عقد امتحانات القبول والمقابلة الشخصية للدفعة الثامنة فى المجموعة الثانية، لدورة إعداد المفتين عن بعد، بمقر مركز الشيخ صالح كامل - جامعة الأزهر بمدينة نصر.

جاء ذلك فى توضيح نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

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وأعلنت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت بدء تلقى طلبات الالتحاق بموقـع إعـداد المفتيـن عـن بُــعد ،الدفعة الثامنة حتـى موعــد أقصاه 31/10/2019 ،(الدفعة الثامنة 2019 / 2020) المجموعة الثانية، ويقدم الموقع نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التـعلـيم الإلكترونى على الأسـس العلمية الدقيقـة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثلاث سنوات، وتـشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.

وحددت الدار شـروط القبول وهى أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وعن الأوراق المطلـوبة عبارة عن صورة شهادة الميلاد، صورة البطاقة الشخصية (للمصريين)، وصورة جواز السفر لغير المصريين ، صور شخصية ، صور الشهادات العلمية التي حصل عليها، السيرة الذاتية "مع ضرورة إحضار أصول الأوراق أو مستخرج رسمى منها للاطلاع عليها".

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