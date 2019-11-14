شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: شهادة تكشف عن مكالمة ثانية تورط ترامب فى حملة الضغط على أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" ببدء جلسات مجلس النواب لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، ووصفت الصحيفة الجلسات بالتاريخية وقالت إنها بدأت بـ من دبلوماسى أمريكى رفيع المستوى تورط الرئيس ترامب بشكل أكبر فى حملة الضغط على أوكرانيا للالتزام علنا بالتحقيق عن نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن.

وقالت نيويورك تايمز إن ويليام تايلور، الذى شغل منصب القائم بأعمال سفير واشنطن لدى أوكرانيا، قد أحيا بشهادته مزاعم الديمقراطيين بأن ترامب أساء استخدام منصبه بمحاولة تجنيد قوى أجنبية لمساعدته فى الانتخابات.

وقال تاسلور أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه علم مؤخرا فقط بمكالمة هاتفية تمت فى شهر يوليو سمعها أحد مساعدى ترامب. وكان الرئس ترامب منشغلا برغبة أوكرانيا فى القول بأنه ستنظر فما قام به بايدن ونجله هانتر الذى عمل لصالح شركة طاقة أوكرانية. وقال تايلور إن المساعد علم بعذ ذلك مباشرة أن ترامب مهتم بالتحقيق عن بايدن أكثر من أوكرانيا.

وقالت نيويورك تايمز إن إذاعة سلط الضوء على صراع ملحمى بين ترامب وحلفائه الجمهوريين والديمقراطيين، والذى تحول إلى مستوى مرتفع قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية. وفى أولى جلسات العزل منذ أكثر من عقدين، رسم تاسلور ودبلوماسى آخر محتك وهو جورج كنت قصة لسياسة خارجية شوهتها ثغرات الرئيس السياسية مع دولة صغيرة، وهى أوكرانيا.