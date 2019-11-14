شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعبر لرئيس الإمارات عن امتنانه لمنحه "وسام زايد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص بمنحه " وسام زايد "، الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.
وتمنى الرئيس، للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.
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