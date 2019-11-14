شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: حريصون على إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في بناء وطنهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، فعاليات الجولة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وفي كلمته للطلاب المشاركين أكد الوزير على أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية، وتحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودعا الوزير الطلاب للاستفادة من الامكانيات التي تخصصها الدولة لدعم الأنشطة الطلابية بتوسيع مشاركتهم فيها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالاتحادات الطلابية يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة بوعي في بناء وطنهم، وتقديم نموذج للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعات

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحادات الطلابية فور انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وتلبية طلباتهم، مؤكدًا حرصه على تحقيق التواصل بشكل مستمر مع الاتحادات الطلابية.

Advertisements

وأشاد عبدالغفار بالمشاركة الطلابية المتميزة، وبالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية بالجامعات حتى خروجها بصورة مشرفة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الناجحين في الانتخابات داعيا الأعضاء الجدد للحرص على تقديم دور فعال ومتميز من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم الطلاب

وتابع الوزير خلال اللقاء أعمال المرحلة الأخيرة من جدول انتخابات الاتحادات الطلابية حيث جري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه لجامعة القاهرة، وقدم التهنئة للطلاب الفائزين

وفازت الطالبة دارين محمد خليل الطالبة بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، كأول طالبة تتولي رئاسة اتحاد الجامعة، فيما فاز الطالب مصطفي شريف الطالب بكلية التخطيط العمراني بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ومن جانبها، ألقت الطالبة الفائزة بمنصب رئيس الاتحاد كلمة قدمت فيها الشكر للوزير ولرئيس الجامعة مشيرة لسعادتها لتكون أول فتاة تصل لرئيس اتحاد الطلاب، وسعادتها بتمثيل كلية الإعلام التي تنتمي إليها وتمثيل زملائها الطلاب في تحقيق طلباتهم .

جدير بالذكر أن فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت اعتبارا من ٣٠ أكتوبر الماضي بفتح باب الترشح، تلاها إعلان الكشوف وتلقى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية، ثم انطلاق الجولة الأولى في ٧ نوفمبر، وانتخابات الإعادة وصولا إلى استكمال المرحلة الأخيرة من الجدول اليوم ١٤ نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ ٢٤٨٦٤ منهم ١٤٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧،٢٪، ١٠٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢،٨٪.