شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: الحكومة تسعى جاهده لزيادة «محاصيل البنكنوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الأوراق النقدية أو ما تعرف بالنقود الورقية (البنكنوت) تصنع من مزيج خاص من مادة القطن والكتان بنسبة 75% قطن و25% كتان تقريبا، لافتا إلى أن مصر تشهد تقلصا واضحا من هذه المحاصيل المهمة حيث تقلصت مساحة زراعة القطن من مليون فدان في الثمانينيات لتصل إلى 236 ألف فدان حاليا وانخفض استهلاك القطن المصري محليا من 8 ملايين قنطار عام 2012 إلى نحو 670 قنطارا حاليا، وتراجعت زراعة الكتان من 70 ألف فدان في الثمانينيات إلى نحو 15 ألف فدان حاليا.

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لزيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل الأساسية دون جدوى، فالقطن محصول صيفي مهم للغاية لأنه قليل استهلاك المياه يساهم في الحد من البطالة لأنه كثيف العمالة وينعش الاقتصاد الزراعي ويدر عملة صعبة جراء تصديره، ويساعد في تقليل الفجوة الكبيرة في إنتاج الزيوت ما بين الإنتاج والاستهلاك وتستخدم الكسبة الناتجة بعد عصر الزيوت في صناعة الأعلاف مما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وتابع نقيب الفلاحين أن أهم أسباب تقلص زراعة القطن يرجع في تسويقه مما يقلل العائد الاقتصادي من زراعته في الوقت الذي تتجه فيه مصانع الغزل والنسيج المحلية للاعتماد على القطن المستورد قصير التيلة وللمنافسة بين القطن والأرز على مساحات الأرض الزراعية في الوجه البحري لزيادة العائد الاقتصادي من زراعة الأرز بالمقارنة بالقطن.

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وأكد نقيب الفلاحين أن محصول الكتان محصول غاية في الأهمية حيث تدخل اليافة في صناعة قلوع المراكب والأقمشة والمنسوجات والحبال والدوبارة وخراطيم الحريق، ويدخل في صناعة أوراق البنكنوت ويستخرج من بذوره الزيت الحار وزيوت البويات ومستحضرات التجميل، وتدخل الكسبة الناتجة بعد عصر البذور في صناعة الأعلاف ويساعد في الحد من البطالة وخلق فرص العمل كما يمكن صناعة الأخشاب من سيقانه ويضيف عائدا اقتصاديا كبيرا من العملة الصعبة عند تصديره.

وأوضح أن عزوف المزارعين عن زراعته بسبب غياب نظام تأميني على المحصول لتعرضه للحرائق وارتفاع أسعار تقاوي الكتان وقلتها وقلة المصانع التي تغزل الكتان وتحوله إلى خيوط والعصارة التي تعصر بذوره، مما يصعب تسويقه ويقلل فوائده الاقتصادية بالنسبة للمزارعين وضعف التوعية بأهمية وقيمة زراعة الكتان بالإضافة إلى المنافسة الكبيرة على مساحة الأرض بينه وبين القمح المحصول الاستراتيجي المهم.

وأشار إلى أن جهود وزارة الزراعة في الآونة الأخيرة نحو زيادة المساحات المزروعة من القطن والكتان كانت ضعيفة ودون المستوى المأمول، حيث اقتصرت على إنتاج وتوفير بعض أنواع التقاوي ذات الإنتاجية العالية مثل كتان جيزة 11 و12 وسخا 3 و4 في محاولة لتحفيز المزارعين، كما اجتهدت الجهات المعنية في طرق لتسويق القطن بوضع سعر ضمان كما حدث العام الماضي أو استحداث نظم جديدة كنظام المزايدة هذا الموسم.

وأضاف «أبوصدام»: «رغم أن مصر عرفت زراعة الكتان منذ عهد الفراعنة، لكن تدهورت زراعته خلال السنوات الماضية وأصبح محصولا منسيا»، مشيرا إلى أن الكتان نبات حولي ومعمر، وأنسب ميعاد لزراعته شهر نوفمبر، ويزرع غالبا عقب محصول القطن أو الذرة أو فول الصويا، وهو محصول قليل استهلاك المياه وينتج الفدان منه نحو 5.5 طن قش كتان، ونحو 500 كجم من البذور.