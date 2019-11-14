شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر شباب الدقهلية الأول السبت.. و«شاروبيم»: الهدف الوصول لشباب المناطق النائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد محافظة الدقهلية، السبت، مؤتمر الشباب الأول بالمحافظة بمدينة المنزلة ويشارك فيه 320 شابا من مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية، بحضور وزراء التنمية المحلية والأوقاف والزراعة والشباب.

وقال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية: «وجهنا الدعوة إلى مجلس الوزراء بالكامل، وبعض كبار رجال الدولة، لحضور مؤتمر شباب الدقهلية الأول، يوم السبت المقبل، ويحضره 320 شابا من 3 مراكز بالمحافظة مقسمين إلى (100 شاب من المطرية، و100 من الجمالية، و120 من المنزلة)، مؤكدا أن هؤلاء هم أساس المؤتمر، والباقين ضيوف المؤتمر، بالإضافة إلى وجود نواب البرلمان عن تلك المراكز، ووكلاء الوزارة لازم يكونوا موجودين لان الحوار مع الشباب مطلوب ردود على التساؤلات كما أخترنا ممثلين عن الحضور الصحفي والإعلامي.

وأشار المحافظ إلى تأكد حضور 4 وزراء هم «وزير الشباب الرياضة، ووزير التنمية المجلية، ووزير الأوقاف، ووزير الزراعة» وقال: «ننتظر تأكيد باقى الوزراء كما وجهنا دعوات إلى محافظي دمياط وكفر الشيخ والغربية، وبورسعيد.

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واضاف«شاروبيم» :«الغرض من المؤتمر الوصول إلى الشباب في المناطق النائية وأن نصل إلى الشباب الذين لا يأخذون فرصتهم في حضور المؤتمرات الرئاسية إحنا هانروح لهم ونتكلم معاهم ونسمع منهم ونرد على استفساراتهم».

وتابع: «تقدم لنا حوالي ألف شاب، سنأخذ منهم 320، ووضعنا في أهم اختياراتنا أن نأخذ كل شباب القري،»مفيش شاب من قرية مأخدناهوش، لأني عاوز أوصل للقرية، وكذلك كل الشباب المهنين صيادين أو فلاحين، ومعظم السيدات والفتيات، وكان فيه نسبة كبيرة من المتقدمين طلاب ثانوي وجامعة، وهؤلاء أخذنا بعضهم ،وهذا المؤتمر هو مجرد بداية لسلسلة مؤتمرات، والمرة دى بدأنا من أبعد نقطة في المحافظة «.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر شبابي يتعمل باسم محافظة، وكل التنظيم تم من خلال شباب المحافظة قائلا: «مفيش شاب جه من بره وتكاليف المؤتمر كلها من داعمين من أبناء المراكز الثلاثة، ودور المحافظة المساعدات اللوجستية، وفيه تعاون مع المحافظة والأمن والشباب».

وأوضح أنه سيتم مناقشة مجموعة من القضايا على رأسها «قضية بناء الإنسان المصري»، وقال: «ركزنا على التعليم والصحة، والجلسة الثانية ستكون خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ولدينا أكثر من جهة تمول المشروعات مثل المشروعات الصغيرة، ومشروعك وبناء القرية وبعد المؤتمر سنطلق مبادرة المؤتمر الثاني بعد شهرين في مكان آخر».