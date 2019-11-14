شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 50 تلميذًا بـ«اشتباه تسمم» في مدرسة ببني سويف.. والمحافظ يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 50 تلميذًا، الخميس، بـ«اشتباه تسمم»، بسبب تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة»، التي تم توزيعها عليهم في مدرسة الجفادون بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تسمم التلاميذ، والوقوف على صلاحية «الفطائر» من عدمها.

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وقال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، في تصريحات صحفية، الخميس، إن هناك لجنة طبية برئاسة وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالات والوقوف على صحة التلاميذ، مشيرًا إلى أن الوجبة المدرسية تأتي من خلال مصنع أغذية تابع لمحافظة المنيا متعاقد معه من قبل وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على مدارس الفشن.

وأضاف المحافظ أنه تم إخطار مديرية الصحة بالمنيا لإرسال لجنة للتفتيش على المصنع، والتأكد من سلامة الوجبة المدرسية، التي تم توزيعها على الطلاب، كما تم التحفظ على عدد من الوجبات المدرسية لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لإعداد تقرير بها.

وأكد محافظ بني سويف أن حالة التلاميذ مستقرة، وسيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين، لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة، التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ.

في نفس السياق، أوضح عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الحصة ببني سويف، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها «اشتباه في تسمم غذائي» وما يستلزم من إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة، لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب، مشيرًا إلى أن عدد 500 طالب تناولوا الوجبات المدرسية، وتم إرسال عينات من 100 وجبة لتحديد السبب الفعلي.