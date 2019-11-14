شكرا لقرائتكم خبر عن من بوتين إلى السيسي.. هؤلاء حصلوا على وسام زايد (قائمة شرف الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، «وسام زايد» للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوسام هو أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن ذلك يأتي تقديرا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كل الأصعدة.

الوسام تمنحه الإمارات أيضًا لنائب القائد الأعلى ووزير الدفاع ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان والقاددة العسكريين، ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفانٍ أثناء خدمتهم في القوات المسلحة.

وينضم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقائمة الزعماء الحاصلين على أرفع الأوسمة الإماراتية، الذي يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وترصد «المصري اليوم»، قائمة بأبرز الحاصلين على الوسام.

ناروهيتو- امبراطور اليابان

حصل عليه عام 1995.

جوزيف بلاتر- الرئيس الثامن للفيفا

حصل عليه عام 2003.

تميم بن حمد- أمير قطر

حصل عليه عام 2005.

حمد بن عيسى آل خليفة- ملك البحرين

حصل عليه عام 2005.

صباح الأحمد بن جابر الصباح- أمير الكويت

حصل عليه عام 2006.

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برويز مشرف- الرئيس الباكستاني الأسبق

حصل عليه عام 2007.

فيلادمير بوتين- الرئيس الروسي

حصل عليه عام 2007.

ميشال سليمان- الرئيس اللبناني السابق

حصل عليه عام 2009.

الملكة إليزابيث- ملكة بريطانيا

حصلت عليه عام 2010.

محمد السادس- ملك المغرب

حصل عليه عام 2015.

الملك سلمان بن عبدالعزيز- خادم الحرمين الشريفين

حصل عليه عام 2016.

آبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا

حصل عليه عام 2018.