أخبار مصر

من بوتين إلى السيسي.. هؤلاء حصلوا على وسام زايد (قائمة شرف الإمارات)

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن من بوتين إلى السيسي.. هؤلاء حصلوا على وسام زايد (قائمة شرف الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، «وسام زايد» للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوسام هو أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن ذلك يأتي تقديرا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كل الأصعدة.

الوسام تمنحه الإمارات أيضًا لنائب القائد الأعلى ووزير الدفاع ووكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان والقاددة العسكريين، ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص وتفانٍ أثناء خدمتهم في القوات المسلحة.

وينضم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقائمة الزعماء الحاصلين على أرفع الأوسمة الإماراتية، الذي يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وترصد «المصري اليوم»، قائمة بأبرز الحاصلين على الوسام.

ناروهيتو- امبراطور اليابان

حصل عليه عام 1995.

نتيجة بحث الصور عن ناروهيتو

جوزيف بلاتر- الرئيس الثامن للفيفا

حصل عليه عام 2003.

نتيجة بحث الصور عن بلاتر

تميم بن حمد- أمير قطر

حصل عليه عام 2005.

نتيجة بحث الصور عن تميم بن حمد

حمد بن عيسى آل خليفة- ملك البحرين

حصل عليه عام 2005.

نتيجة بحث الصور عن حمد بن عيسى آل خليفة

صباح الأحمد بن جابر الصباح- أمير الكويت

حصل عليه عام 2006.

Advertisements

نتيجة بحث الصور عن صباح الأحمد بن جابر الصباح

برويز مشرف- الرئيس الباكستاني الأسبق

حصل عليه عام 2007.

نتيجة بحث الصور عن برويز مشرف

فيلادمير بوتين- الرئيس الروسي

حصل عليه عام 2007.

نتيجة بحث الصور عن فلاديمير بوتين

ميشال سليمان- الرئيس اللبناني السابق

حصل عليه عام 2009.

نتيجة بحث الصور عن ميشال سليمان

الملكة إليزابيث- ملكة بريطانيا

حصلت عليه عام 2010.

نتيجة بحث الصور عن الملكة إليزابيث

محمد السادس- ملك المغرب

حصل عليه عام 2015.

نتيجة بحث الصور عن محمد السادس

الملك سلمان بن عبدالعزيز- خادم الحرمين الشريفين

حصل عليه عام 2016.

نتيجة بحث الصور عن الملك سلمان بن عبدالعزيز

آبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا

حصل عليه عام 2018.

نتيجة بحث الصور عن آبي أحمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من بوتين إلى السيسي.. هؤلاء حصلوا على وسام زايد (قائمة شرف الإمارات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا