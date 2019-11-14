شكرا لقرائتكم خبر عن «كايرو نايل فالي» يشارك في أولى احتفالات المعهد القومي للسكر والغدد الصماء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نادي كايرو نايل فالي، برئاسة هالة حمدي، في أولى احتفالات المعهد القومي للسكر والغدد الصماء باليوم العالمي للسكر، برعاية مساعد محافظ إيهاب حنا، عميد معهد السكر بالتعاون مع روتاري مصر، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١.

وشهدت الاحتفالية مسح لأكثر من 100 موظف وعامل وأمن بنادي الصيد القطامية من مرض السكر ومضاعفاته من التهاب أعصاب طرفية وإصابات شريانية، وبدأ علاج الحالات التي تم اكتشاف إصابتهم بالسكر، وتوزيع أدوية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية للمصابين بالمرض.

الكشف عن مرض السكر لعاملين نادي الصيد بالقطامية

الكشف عن مرض السكر لعاملين نادي الصيد بالقطامية

الكشف عن مرض السكر لعاملين نادي الصيد بالقطامية

الكشف عن مرض السكر لعاملين نادي الصيد بالقطامية