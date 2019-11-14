شكرا لقرائتكم خبر عن اختلفا على مكان الجلوس.. تلميذ يعتدي على زميله بأسوان: «ضرب رأسه في التختة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتدى تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة القومية العربية الابتدائية بخور الزق، التابعة لإدارة إدفو التعليمية بأسوان، على زميله داخل الفصل، حيث أصابه بجرح بجوار العين اليسرى بعد أن أمسك برأس زميله وضربها في التختة.

قال محمود الصادق، خال التلميذ المصاب، إن «نجل شقيقته كامل أحمد كامل ١٢ عاما تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، تعرض للاعتداء أثناء حصة الحاسب الآلي بالمدرسة في وجود معلمة المادة بعد خلاف على مكان الجلوس بين التلميذين، قام على إثرها زميله برطم رأسه في التختة وأحدث به جرحاً بجوار العين اليسرى»، متهما إدارة المدرسة بـ«التقصير، وأنها لم تقم بإسعاف التلميذ ونقله لأقرب مستشفى أو الاتصال بأسرته لإسعافه وظل بالمدرسة حتي نهاية اليوم الدراسي»، مضيفا: «إدارة المدرسة أمرت باستدعاء ولي أمر نجل شقيقتي إلى المدرسة».

وتقدمت أسرة التلميذ المصاب بمذكرة بالواقعة لإدارة إدفو التعليمية تتهم فيها إدارة المدرسة بالتقصير.