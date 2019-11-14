شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منتدى «دافوس»: مصر من الاقتصادات سريعة النمو في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بورغه برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، خلال زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وأشاد رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال الاقتصادى، في ظل الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر من الاقتصادات سريعة النمو في العالم.

فيما عرضت الوزيرة، كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكيلية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، والتى من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى.

وأشارت «نصر» إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل استمرار المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مجالات البنية الاساسية.

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كما التقت الوزيرة، شون دوهرتي، رئيس التجارة الدولية والاستثمار في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والمنتدى في مجال تيسير الاستثمار.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث تم بحث دعم المنظمة لتعزيز التجارة وتيسير الاستثمار في مصر والقارة الافريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام.

وأكد مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار. والتقت الوزيرة بفريق المنظمة لتيسير الاستثمار، والذي أشاد بالاصلاحات الاقتصادية التي قام بها مصر مما يجعلها نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي تستفيد منه الدول النامية.

وعلى صعيد متصل، التقت الوزيرة، أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية. وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر ومركز التجارة الدولية في تشجيع الاستثمار.

وأوضحت أرانشا غونزاليس، أن مركز التجارة الدولية يعمل على تنمية التجارة مع القطاع الخاص، ومساعدة الشركات في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع التجارة.

والتقت «نصر»، مع هيلدا شواب، رئيس مؤسسة شواب للمشاريع الاجتماعية، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال دعم الاستثمار ذو الأثر التنموى وريادة الاعمال والتنسيق في إطار عضويتهما بالمجلس الاستشارى رفيع المستوي التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر التنموي.