شكرا لقرائتكم خبر عن «دارين خليل» رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة.. و«شريف» نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة القاهرة، فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، الخميس، حيث فازت الطالبة دارين محمد خليل بكلية الإعلام بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، وحصولها على 25 صوتًا، والطالب مصطفى محمد شريف، بكلية التخطيط العمراني بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

كان عدد 3 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، و4 طلاب ترشحوا لمنصب نائب رئيس الاتحاد خلال فعاليات المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية التي جرت الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

Advertisements

وقال الدكتور محمد الخشت في تصريحات صحفية، الخميس، إن الانتخابات الطلابية في جامعة القاهرة هذا العام تتم في إطار من الحياد والشفافية والنزاهة التامة، وتقدم نموذج مختلف للانتخابات الطلابية من عدة جوانب، ومن أهمها المظاهر الحضارية للمنافسة، حيث لم يتم السماع عن أي مشاحنات أو انحياز لأي مجموعة من الطلاب، مشيرًا إلى أن كل أبناء الجامعة هم أبناء التيار الوطني العام، مؤكدًا أن الجامعة ضد العرقية والطائفية والتحيز.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن من ضمن المظاهر الحضارية التي اتسمت بها الانتخابات الطلابية، وجود 20 كلية بالجامعة منها 9 كليات تمت بها انتخابات حتى النهاية، وباقي الكليات تم بها الفوز بالتزكية، وهو ما يمثل أحد أشكال الديموقراطية الانتخابية، لافتًا إلى أن التعيين لم يحدث إلا في كليتين فقط بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأكد أن العملية الانتخابية في جامعة القاهرة عملية ديمقراطية شفافة تقوم على الحياد وتؤكد التوجه السياسي للدولة المصرية في تصعيد الشباب ومشاركتهم في كل الفعاليات، وتأهيلهم للمساهمة في النهوض بالوطن وفي عملية التنمية المستدامة.