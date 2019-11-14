شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: بدء التقدم لمنح الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم بالنظام التنافسي لمنح الإعلان الخامس للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

وأشار التقرير إلى أن موعد التقدم لهذه المنح يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر الجارى، وذلك على الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات www.cdm.edu.eg مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً، ويتم تسليم الملف الورقي شاملاً كافة أصول المستندات للإدارة العامة للبعثات بجاردن سيتى.

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقديم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 30 يناير 2020.

Advertisements

أوضح التقرير أن الدراسة سوف تبدأ اعتباراً من أكتوبر 2020 ولمدة فصل دراسي واحد أو عام أكاديمي كامل للمرحلة الجامعية الأولى ( بكالوريوس / ليسانس )، ويمكن لجميع التخصصات التقدم لهذه المنح، وسوف تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التاشيرة – تذاكر السفر – الإقامة – المعيشة – رسوم الجامعة).

ولفت التقرير إلى العديد من الشروط الرئيسية للتقدم للمنح المعلن عنها وهي: ( ألا يزيد سن المتقدم عن 22 عاما في 4/11/2019، وأن يكون في الصف الثاني أو الثالث الجامعي (من تاريخ التحاقه بالجامعة )، وأن يكون حاصل على 3.2 GPA أو جيد جدا أو ما لا يقل عن 80 %في السنوات السابقة، وأن يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس، وأن يكون في الجامعة اليابانية مواد تعادل تلك التي سوف يدرسها الطالب في فصل أو سنة السفر، كما يشترط عند السفر أن يقوم الطالب بإستيفاء النموذج (Confirmation of Credit Transfer) الذي يفيد بموافقة الجامعة اليابانية على قبول الطالب، وموافقة الجامعة المصرية على إيفاد الطالب، ومعادلة عدد الساعات الدراسية التي قضاها باليابان .

وأكد التقرير أن الإدارة العامة للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن اصطحاب الأسرة أو مرافقين لأى نوع من أنواع الإيفاد.