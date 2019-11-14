شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مركز لتطوير الأعمال بفروع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة «رواد النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، مركز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بفرع بنك ناصر في مدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات بنك ناصر.

وقالت «والي» إنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات الشباب إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة قام البنك بالمشاركة في مبادرة «رواد النيل»، والتي تعد أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز المنتج المحلي في مصر.

وأضافت الوزيرة أن تدشين البنك أول مركز لتطوير الأعمال، خطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات غير المالية التي يفتقدها أصحاب هذه المشروعات مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع.

Advertisements

وفي تعليقها على افتتاح المركز الجديد بفرع بنك ناصر الاجتماعي، صرحت لبني هلال بأن البنك المركزي يولي اهتماماً خاصاً بدعم المشروعات الصغيرة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات تضمنت إطلاق مبادرة «رواد النيل» التي تؤكد على دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، من خلال العديد من البرامج في مقدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال التي تقدم الدعم الفني والاداري لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري، بما يدعم تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة واستكمالاً لمبادرة رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي اطلقها البنك المركزي لحث البنوك العاملة في مصر على توفير200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات.

إطلاق أول مركز لتطوير الأعمال بفروع بنك ناصر الاجتماعي ضمن المبادرة القومية "رواد النيل"

إطلاق أول مركز لتطوير الأعمال بفروع بنك ناصر الاجتماعي ضمن المبادرة القومية "رواد النيل"

وأضافت «هلال» أن البنك المركزي المصري يستهدف افتتاح 30 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة «رواد النيل» بمشاركة 12 بنكاً وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي، وقد تم حتى الآن افتتاح نحو 16 مركزا، حيث تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة وتوفير المعرفة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.

وأشادت بالدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي التابع لإشراف وزارة التضامن في دعم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مؤكدة على مشاركة البنك بفعالية في المبادرات القومية للقطاع المصرفي ومنها مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، إن افتتاح المركز الجديد يأتي ضمن خطة البنك للتوسع في إنشاء مراكز تطوير الأعمال داخل فروعه المختلفة، حيث يتم الآن التجهيز لافتتاح مركزين آخرين لتطوير الأعمال في فرع الزقازيق وفرع عرابي بالإسكندرية وذلك استكمالا لمشاركة البنك الفاعلة في المبادرة القومية «رواد النيل» التي يرعاها البنك المركزي المصري.

وأوضح «فاروق» أن المركز يستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة وكذلك المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني حتى تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل ويتم اختيار افكار المشروعات التي سيتبناها البنك بناء على 4 معايير هي حداثة الفكرة، وقدرة الفكرة أو المشروع على خدمة قطاع عريض من الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتماسك فريق العمل، وإمكانية تسويق الفكرة أو المنتج.