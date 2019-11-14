شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تدريب رؤساء الوحدات القروية ونوابهم بالمحافظات على إدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالى للعاملين في المحليات، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل، 3 دورات جديدة تتضمن إدارة الأزمات لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والوحدات القروية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى، إضافة إلى الدورة الرابعة للغة الانجليزية، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة اساسيات التحول الرقمى، وهى حقيبة جديدة ينظمها المركز هذا العام في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

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وقال الوزير في تصريحات صحفية الخميس، إنه يستفيد من الدورات 178 متدرباً من جميع المحافظات، مشيرا إلى أن تدريب العاملين بالمحليات هو خطوة مهمة على الطريق الصحيح لخلق قيادات محلية متميزة قادرة على التنمية والتطوير.

وأكد شعراوي حرص الوزارة على رفع مستوى أداء المحليات وتحسين صورة التنمية المحلية في المجتمع وتفعيل أداء العاملين بها وتدريبهم وتأهيلهم بما يتماشي مع متطلبات العمل في الفترة الحالية والتوجه نحو تطبيق اللامركزية في المحليات.

في سياق متصل، حتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بختام فعاليات 3 دورات تدريبية في الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للعام المالى الحالى وهى دورات تنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج (مشروعك) في المحافظات وتنمية مهارات مديرى إدارات التدريب بالمحافظات والدورة الثالثة للغة الإنجليزية واستفاد من هذه الدورات 138 متدرباً من جميع المحافظات.