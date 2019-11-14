شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أساقفة يختتمون سلسلة مؤتمرات «اثبتوا» بكنيسة السيدة مريم بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية اختتمت، الخميس، الحلقة الثالثة من اللقاء الرعوى «اتبعنى 2» تحت عنوان «اثبتوا»، والتى استمرت على مدار أربعة أيّام بمركز المؤتمرات في كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا بالساحل الشمالي.

وأضاف «جورج» أنه شارك في اللقاء 4 أساقفة عموميون، هم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

وأشار إلى أنه يهدف اللقاء إلى إعداد مجموعة من الخدام والخادمات لهم هدف التكريس القلبي وتبعية السيد المسيح من خلال محاضرات وورش عمل ودراسات كتابية، لافتا إلى أن اللقاء يقام من خلال رؤية شاملة لأربعة مؤتمرات تحت عنوان: «اتبعني، تعالوا، تغيروا، اثبتوا، اذهبوا».

أساقفة عموميون يختتمون سلسلة مؤتمرات "أثبتوا" فى كنيسة السيدة مريم والشهيدة مارينا بالساحل الشمالى