شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مهرجان الأراجوز الأول 24 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا بمرور عام، على تسجيل «الأراجوز المصري»، ضمن قائمة اليونسكو، باعتباره أحد الفنون الإنسانية الهامة، أطلقت فرقة ومضة، مهرجانها الأول لعروض خيال الظل والأراجوز، في الفترة من 24 -28 نوفمبر، وذلك لإحياء عدد من العروض الفنية للأراجوز، في مختلف المواقع الثقافية، ولمدة أسبوع، وبمشاركة 100 عروسة «أراجوز»، تعود صناعتها لـ100 عام تقريبًا، حيث كانت ملكا للاعبي الأراجوز القدامى.

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ويقول الدكتور نبيل بهجت، مؤسس فرقة ومضة، إن المهرجان يسعى إلى إلقاء الضوء أكاديميًا وجماهيريًا على فن الأراجوز والفنانين اللاعبين به، لافتًا إلى أن من تبقى منهم على قيد الحياة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكذلك تكريم عدد منهم.

ومن المقرر أن يتم تقديم خلال فترة المهرجان، 19 فقرة فنية من الذاكرة الشعبية للاعبي الأراجوز، بالاضافة إلى عدد من العروض الفنية الحديثة لفرقة ومضة ومنها أراجوز دوت كوم، وصندوق الحكايات وعلى الزيبق، فضلا عن عدد من الورش الفنية للتدريب على صناعة الدمى المختلفة للأراجوز وآلة الأمانة وطريقة استعمالها وصناعة وسائط العرض (البرفان – والباردة – والخيمة)، وذلك من خلال لاعبين شعبيين للاستفادة من حبراتهم الحية والطويلة في هذا المجال. كذلك سيتم تقديم عدد من المحاضرات عن فن الأراجوز وطبيعته ومفردات تكوينه وفلسفته وآليات عمله وطرق الاستفادة منه في الوسائل التعليمية والتربوية داخل المدارس والجامعات المصرية مصحوبة بعرض مواد ثقافية وأفلام نادرة في إطار الحفاظ على ذاكرة الفن، وكيفية إعداد ملف (الأراجوز من الفقد إلى الاستعادة) الذي فاز بترشيح اليونيسكو للصون العاجل كمبادرة فردية وتمويل شخصي من د. نبيل بهجت مؤسس فرقة ومضة.

وسيصاحب المهرجان صدور كتاب عن تجربة إحياء الأراجوز مرة أخرى بعنوان «الأراجوز من الفقد إلى الاستعادة» والذي يشارك في تأليفه أعضاء فرقة ومضة وشهادات من لاعبين راحلين.