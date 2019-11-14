شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «القومي لحقوق الإنسان» يزور سجن جمصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان زياراته للسجون في إطار برنامجه للوقوف على أوضاعها وتقديم الرؤى والمقترحات للعمل على تطويرها؛ حيث قام أمس الأربعاء وفد من المجلس برئاسة الدكتور ياسر عبدالعزيز، عضو المجلس، بزيارة إلى سجن جمصة شديد الحراسة والليمان.
وأكد المجلس- في بيان له اليوم الخميس- أن الوفد التقى بمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء أشرف عز العرب، والمسؤولين عن السجن وقيادات مصلحة السجون، وقطاع حقوق الإنسان والعلاقات العامة بالوزارة.
واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن مقومات السجن وطاقته الاستيعابية، كما تفقد الوفد مرافق السجن، خصوصاً المستشفى والمدرسة الثانوي الصناعي والمخبز وورش النجارة والحدادة والمطبخ.
كما استمع الوفد إلى إفادات القائمين على إدارة المرافق وإلى عدد من السجناء في حضور قيادات السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد «القومي لحقوق الإنسان» يزور سجن جمصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.