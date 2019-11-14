شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بعد منحه «وسام زايد»: يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص بمنحه «وسام زايد» الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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