شاهد فى دقيقة.. أعرض طريق بالشرق الأوسط يربط القاهرة بالمدن الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى شرعت الحكومة فى تنفيذه ابتداء من أغسطس 2014، تواصل الحكومة أعمال تنفيذ الطريق الدائرى الأوسطى كأعرض طريق بالشرق الأوسط يربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة المجاورة لها، ونرصد كل ما تريد معرفته عن هذا الطريق خلال التقرير التالى: ـ المشروع يمتد بطول بطول 147 كم. ـ الطريق الدائرى الأوسطى يربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس. ـ الطريق الجديد يربط طرق القاهرة ـ السويس وطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي بمدينة 15 مايو وحلوان. Advertisements ـ يضم 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه. ـ سيكون الأعرض فى منطقة الشرق الأوسط. ـ يهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية ويساهم عقب انتهاء تنفيذه فى خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث.

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