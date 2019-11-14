شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية بـ15 مليون جنيه عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع المحظور دخولها للبلاد وضبط القائمين عليها وتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، فقد تم إحباط محاولة تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية ومستحضرات تجميل داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري، قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ 15 مليون جنيه.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام أحد الأشخاص "صاحب شركة للتنمية والاستثمار العقاري" بمحافظة الإسكندرية، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، مشمولها - حقائب أدوات تجميل فارغة - داخل "حاوية" وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة .

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عقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 25,000,000 خمسة وعشرون مليون عبوة مكملات غذائية "فيتامينات" ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وزنت 22 طن تقريباً )، قدرت قيمة الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة (15,000,000 خمسة عشر مليون جنيهاً تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.