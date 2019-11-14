بسام راضى: زيارة الرئيس لمعرض أبو ظبى للبترول تؤكد اهتمامه بقطاع البترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجول الرئيس عبد الفتاح السيسى، في معرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك"، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخلاف كونه منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتي منشأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم، كما يضم المعرض هذا العام حوالي 30 جناحاً دولياً وأكثر من 100 ألف مشارك".

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