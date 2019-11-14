شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.

الرئيس السيسى يؤكد عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبى، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ولى عهد أبوظبى: بحثت مع الرئيس السيسى مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية

قال ولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى التعاون حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية .

وفد حقوق الإنسان يؤكد التزام السجون بتطبيق المواثيق الدولية

زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان سجن شديد الحراسة بجمصة للتأكد من توفر الاشتراطات اللازمة بالسجون وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.

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جولة تفقدية للرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد بمعرض أبو ظبى الدولى للبترول

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، جولة تفقدية بمعرض أبو ظبى الدولى للبترول.

نيويورك تايمز: شهادة تكشف عن مكالمة ثانية تورط ترامب فى حملة الضغط على أوكرانيا

اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" ببدء جلسات مجلس النواب لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، ووصفت الصحيفة الجلسات بالتاريخية وقالت إنها بدأت بـ من دبلوماسى أمريكى رفيع المستوى تورط الرئيس ترامب بشكل أكبر فى حملة الضغط على أوكرانيا للالتزام علنا بالتحقيق عن نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن.

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى والعاصمة والعظمى بالقاهرة 26 درجة غدا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض أخر فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

مصدر: الوساطة المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامى

كشفت مصدر مسؤول فى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين النقاب عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامى على مقترح مصرى يلبى شروط المقاومة.