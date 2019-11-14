ولى عهد أبوظبى: بحثت مع الرئيس السيسى مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى التعاون حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية . وأضاف ـ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ـ "شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات".



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