شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوق الإنسان يؤكد التزام السجون بتطبيق المواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان سجن شديد الحراسة بجمصة للتأكد من توفر الاشتراطات اللازمة بالسجون وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان. وأشاد الوفد عقب جولته داخل السجن بالتزام مصلحة السجون بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء وفقا للمواثيق الدولية. جاء ذلك عقب زيارات عديدة نفذتها الجهات المعنية لعدد من السجون مؤخراً، أبرزها سجون طرة والمنيا، حيث وثق الزائرون شهاداتهم عن الزيارات مؤكدين حسن معاملة السجناء وامتداد ساعات التريض والترفيهية والاهتمام بمنظومة التغذية والصحة .

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