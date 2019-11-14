شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوق الإنسان يؤكد التزام السجون بتطبيق المواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك عقب زيارات عديدة نفذتها الجهات المعنية لعدد من السجون مؤخراً، أبرزها سجون طرة والمنيا، حيث وثق الزائرون شهاداتهم عن الزيارات مؤكدين حسن معاملة السجناء وامتداد ساعات التريض والترفيهية والاهتمام بمنظومة التغذية والصحة .
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