شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى والعاصمة والعظمى بالقاهرة 26 درجة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض أخر فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.