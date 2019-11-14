شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: أولى جلسات العزل تحولت إلى حلقة جديدة من "ترامب شو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت صحيفة "واشنطن بوست" على اليوم الأولى لجلسات عزل الرئيس دونالد ترامب فى مجلس النواب، وقالت إن الجلسة شهدت صداما بين السياسيين والدبلوماسيين بقدر الصدام المعتاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومثل كل شىء آخر تقريبا فى واشنطن فى السنوات الثلاثة الماضية، وحتى بدون وجود ترامب فى المكان نفسه، كان هذا حلقة أخرى من ترامب شو، وتحول الحكومة الأمريكية إلى دراما طويلة حول شخصية كبرى.

ووصفت الصحيفة الجلسة التى عقدت أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب بأنها كانت درسا دقيقا فى "المدنية"، وتذكيرا بأن الولايات المتحدة توظف كتائب من المبعوثين الذين يعيشون لفترات طويلة فى بلدن غير صديقة فى كثير من الأحيان، ويمثلون مصالح وطنهم.

وكانت الجلسة أيضا، كما تقول الصحيفة، مسرحا لخطاب نارى، شهد هجوم أبرز جمهورى مدافع عن الرئيس، وهو النائب ديفين نيوينز، على الإجراءات ووصفها بـخدعة العزل، ويقول إنها عرض تلفزيونى ومسرحى نظمه الديمقراطيون.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الجلسة كشفت عن تفاصيل جديدة، منها ما قاله السفير ويليام تايلور، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى أوكرانيا بأن أحد موظفيه سمع ترامب يسأل عن التحقيقات التى حث أوكرانيا على إجرائها بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه رغم تركيز الجلسة على ترامب، مكالماته الهاتفية وتحولاته السياسية وسعيه لإيجاد معلومات مسيئة لمنافس ديمقراطى بارز، فإن إمكانية الإطاحة بالرئيس بدت مفتقرة للفاعلية والثقل التى شهدتها إجراءات العزل السابقة.

وقد ابتعد أعضاء اللجنة إلى حد كبير عن الخطابة القاتمة التى شهدتها مناقشات العزل فى عامى 1973 و 1998، عندما أدت الإطاحة المحتملة بكل من ريتشارد نيكسون وبل كلينتون إلى إلقاء خطب عن السياسات الخطيرة وأثارها النفسية السيئة.