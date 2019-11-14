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شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد عبر تويتر: أطلقت مع أخى السيسى منصة استثمارية مشتركة بـ20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار".
وتابع :" وذلك لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".
بن زايد
كما نشر عبر حسابه صور من الاستقبال الرسمي للرئيس السيسى، مصحوبا بتعليق :" الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية".
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية. pic.twitter.com/MA3fYOw9ke— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية. pic.twitter.com/MA3fYOw9ke— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 14, 2019
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