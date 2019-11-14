شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد عبر تويتر: أطلقت مع أخى السيسى منصة استثمارية مشتركة بـ20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار".

وتابع :" وذلك لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".



بن زايد

كما نشر عبر حسابه صور من الاستقبال الرسمي للرئيس السيسى، مصحوبا بتعليق :" الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية. pic.twitter.com/MA3fYOw9ke — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 14, 2019 (@MohamedBinZayed)

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يصل قصر الوطن، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية— محمد بن زايد