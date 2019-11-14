شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر فى الاقتصاد الدوار بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسين)، والذي يقام تحت عنوان المؤتمر تحت عنوان "من أجل الاستدامة البيئية والازدهار فى إفريقيا"، الذى يهدف إلى توحيد العمل والرؤى الإفريقية للوصول إلى استراتيجية شاملة ومشتركة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى ومواجهة أثار التغيرات المناخية.

وقامت وزيرة البيئة بالمشاركة كمتحدث رئيسى فى الجلسة الخاصة بدعم الاقتصاد الدوار حيث استعرضت التجارب الناجحة التي طبقتها من في هذا المجال والآليات التى انتهجتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن إفريقيا سيصل تعداد سكانها إلى 2.8 بليون شخص بحلول 2060، ولا تتحمل القارة السمراء الممارسات الحالية للإنتاج والاستهلاك غير المستدام" وركزت على ثلاثة محاور رئيسية لخلق مناخ داعم للاقتصاد الدوار في إفريقيا،:"يأتي على رأسها وجود القوانين واللوائح حيث تقوم مصر حاليا بتعديل قانون البيئة والذي يتم إعداده في إطار الاقتصاد الدوار، وثانيا يجب توفير مصادر التمويل غير التقليدية من خلال اشتراك البنوك في تمويل مروعات تقليل استهلاك الموارد أو مشروعات إعادة استخدام الموارد مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات".

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وتابعت وزيرة البيئة،: أن المحور الثالث يعتمد على إشراك الشباب وخاصة القطاع الخاص وأنه جب أن العمل على تغيير المفاهيم من خلال اشراك وتوجيه الشباب لأفكار جديدة".

وقالت الوزيرة "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيركز منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر هذا العام على ضرورة دعم مبدأ العودة الإنسانية، والذي لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على البيئة بالطرق غير التقليدية لذا علينا الاستغلال الرشيد والأمثل لجميع الموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض وهذه دعوة لشباب العالم للمشاركة بعرض أفكارهم في منتدى شباب العالم فيما يخص الاستدامة البيئية ومفاهيم الاقتصاد الدوار".