شكرا لقرائتكم خبر عن ضمان جودة التعليم: تفعيل زيارات ميدانية لـ 611 كلية واعتماد 168 منها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إن الهيئة هى الضمان توفير تعليم جيد للطلاب بحيث يكون أبناؤنا قادرين على الحصول على المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضافت يوهانسن فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن العولمة جعلت العالم قرية صغيرة وأصبح هناك تطورا وانفتاحا فى كل المجالات بما فيها مجال التعليم، وأصبح هناك أنواع مختلفة من شهادات التعليم فى مصر نتيجة للتطور السريع، و هذا الأمر جعل أولياء الأمور فى حيرة عند الاختيار، ومن هنا جاءت أهمية الاعتماد وجودة التعليم.

وقالت عيد إن الهيئة دخلت فى شراكات كثيرة عالمية فى أمريكا ووصلنا للاعتراف الدولى بعد أن قام المتخصصون الدوليون فى زيارة الهيئة والتأكد من انجازاتها على أرض الواقع.

وأوضحت يوهانسن حصلت الهيئة على اعتراف المنظمة العالمية للتعليم الطبي حتى يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب عالميا ، وأصبحت الدول الأخرى مثل الهند و السعودية طالبت بقائمة كليات الطب المعتمدة لدى الهئية لقبول خريجيها للعمل لديهم.

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وأكدت أن الدولة تسعى لاسترداد مكانة مصر و ريادتها وسط الدول بشتى الطرق، وهيئة جودة التعليم تسعى لتحقيق هذا الهدف، موضحة أن الهيئة بدأت في رقمنة منظومة اعتماد المؤسسات التعليمية، فالجودك لم تعد تستيف ورق ولكن كل إجراءات الهيئة أصبحت إلكترونية لضمان الشفافية والعدالة.

وقالت يوهانسن إن الهيئة زارت 611 كلية واعتمدت 168 منها حتى الآن، كما تم اعتماد 428 معهد أزهرى، موضحة أن الهيئة تقوم بعمل دعم فني بدورات تدريبية للتعليم الأزهري و تم فتح فصول رياض أطفال في جميع المعاهد الأزهرية و تدريب 2100 معلمة رياض أطفال فى 20 محافظة على استراتيجيات التعليم والتعليم والتقويم الذاتى

وأضافت: كما قامت الهيئة بتدريب 6000 معلم من معلمي المعاهد الأزهرية

وبالنسبة للتعليم الأزهرى الجامعى، أشارت يوهانسن إلى أن الهيئة اعتمدت 18 كلية منها 10 كليات شرعية منها القرآن الكريم و كلية شريعة و قانون و داراسات إسلامية و8 كليات عملية منها طب بنات الازهر و صيدلة و علوم و طب أسنان، مع تدريب 8 آلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ودعم فنى ل 31 كلية و تقدمت 21 كلية تم اعتماد 18 منها