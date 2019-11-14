شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توقع غرامة 60 ألف جنيه على سيارتى "بامب" خرسانات أثناء سيرها بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت كمائن الرصد الميدانى التى تنظمها محافظة الجيزة بعدد من الشوارع والمحاور المرورية من ضبط سيارتين بامب كبيرة أثناء سيرها بشوارع حى العجوزة ونتج عنها سقوط ناتج خرسانات التسليح بالشارع، مما تسببت فى التأثير على إستواء طبقة الرصف.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم توقيع غرامات مغلظة على السيارات المضبوطة وفق لائحة الإشغالات التى تم إصدارها مؤخراً لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام في إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كل أوجه الإشغال والحفاظ على الطريق وحالة الطرق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات وفرض الإنضباط بالشارع، لافتاً أن قيمة الغرامة وصلت إلى 30 ألف جنيه للسيارة الواحدة حيث تضم لائحة الإشغالات التى تم إصدارها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيه كحد أدنى للكرسى الواحد المضبوط من المحال والمقاهى والمنشآت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرسانى المستخدمين في أعمال البناء المخالف.

وأوضح المحافظ أنه تم التحفظ على السيارات المضبوطة من خلال هيئة النظافة والتجميل، لحين دفع الغرامة المستحقة على وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة بتطبيق حازم للائحة إشغالات الطريق العام وإزالة التعديات والمخالفات وضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية مع تكثيف الحملات لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطرق والمحاور ومتابعة السيارات الثقيلة للتأكد من عدم إلقاءها للمخلفات .

يذكر أن قرار محافظ الجيزة الخاص بلائحة الإشغالات قد حدد القيم السعرية لــ130 صنف أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع حيث تم الوضع في الإعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافة المنشآت التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات المقاهي وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للأكشاك والمحال ومستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاي وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والكارو والمأكولات ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتى تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.