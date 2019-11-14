شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث حريق البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضحايا حادث الحريق الذى اندلع في خط أنابيب لمنتجات نفطية فى محافظة البحيرة، وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.