صور.. الزراعة: إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التصدى لمخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، وإزالة التعديات فى مهداها حفاظا على الرقعة الزراعية " الخصبة " من التآكل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.
وأكد المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، اليوم الخميس، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بإزالة التعديات بزمام منطقة الفردان بمحافظة الإسماعلية على مساحة عشرة قراريط، موضحة أنه تم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.
وأوضحت وزارة الزراعة، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمنع البناء على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات فى مهداها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.
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