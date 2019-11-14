شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الحليم رئيسا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس وأحمد الشبراوى نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة عين شمس، منذ قليل، نتائج اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020:2019 بجامعة عين شمس برئاسة برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وهما الطالب محمود عبد الحليم كلية الزراعة الفرقة الرابعة رئيساً للاتحاد و نائبه أحمد منصور الشبراوى كلية الصيدلة الفرقة الرابعة.

كما أعلنت اللجنة أسماء أمناء وأمناء مساعدى اللجان العليا للاتحاد وهم:-

أمين اللجنة الرياضية العليا محمد صابر حسن كلية الهندسة و الأمين المساعد وسام الخليجي الفرقة الثالثة كلية الحاسبات و المعلومات

أمين اللجنة العليا للأسر سيلفيا مجدي كلية الزراعة و الأمين المساعد آية هشام كلية التربية

أمين اللجنة الثقافية العليا رضوى خالد كلية التربية و الأمين المساعد نبيل إبراهيم كلية الألسن

أمين اللجنة العلمية العليا محمد خالد كلية الطب و الأمين المساعد مريم مصطفى مرسي كلية طب أسنان

أمين اللجنة الإجتماعية العليا محمد رجب عباس كلية التربية النوعية و الأمين المساعد إسلام محمد احمد دياب كلية الحقوق

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أمين اللجنة الفنية العليا رمضان عبد الستار كلية الحقوق و الأمين المساعد هاجر حسام كلية البنات

أمين اللجنة العليا للجوالة سيد أحمد سيد كلية الآداب و أمين مساعد اللجنة آدم قطب كلية الحقوق .

و في كلمته أكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن اتحاد الطلاب و إدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب و تحقيق المصلحة العليا للجامعة، و نصحهم بضرورة أن يتحلوا بالموضوعية و عدم ترك العنان لانفعالاتهم لأنهم من يقودون الرأي العام داخل كلياتهم .

مشددا على أن أساس العلاقة بين الطلاب و إدارة الجامعة لابد و أن تتم من خلال النقاش و التواصل في إطار أخلاقي محترم ، لافتا أن صوت جميع الطلاب مسموع من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في الاتحاد.

وقال سعود إن " من ينتسب لجامعة عين شمس لابد أن يكون طالبا حقيقيا للعلم ، أنتم قدوة لغيركم".

ووجه الطلاب أعضاء الاتحاد إلى ضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب ، و أن يكون العمل العام جزء من تكوينهم مع ضرورة التحلي بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة، فليس الهدف تحقيق الجوائز و لكن مجرد المشاركة في النشاط هو الهدف الأسمى الذي نسعى للوصول إليه .

يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم 31 أكتوبر و استمر حتى 14 نوفمبر وفقا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات إتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيساً للجنة ومشرفا عاما و عضوية كل من: الدكتور كريم مصطفي إبراهيم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الإتصال و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و طارق أحمد مدير عام إدارة رعاية الشباب و محمد أحمد عبد الملك مدير عام الشئون القانونية عضو قانونى وعلاء عبد المنعم بإدارة الأسر الإتحادات الطلابية والطالبة أمنية عبد الفتاح و الطالبة سمر عبد الستار بكلية الآداب.