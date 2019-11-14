الكنيسة تنظم مؤتمرًا بعنوان "المثلية الجنسية الوقاية والتعافى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الكنيسة القبطية اليوم الخميس، فى بيت سان مارك للمؤتمرات بالخطاطبة المؤتمر الخامس عشر للجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، الذى يشارك فيه الكهنة والخدام والخادمات المسئولون عن خدمة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بإيبارشيات الكرازة المرقسية.
ويناقش مؤتمر هذا العام موضوع بعنوان "المثلية الجنسية: الوقاية .. التعافى" ويحاضر فى المؤتمر مجموعة من المتخصصين.
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