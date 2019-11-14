شكرا لقرائتكم خبر عن الفتيات فى المقدمة.. نرمين وائل تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة حلوان اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان انتهاء جولة انتخابات الأمناء ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2019-2020، وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية وإقبال شديد من الطلاب .

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:

فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالبة نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة بالتزكية ، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية ،وأمين لجنة الأسر الطالب محمد أيمن الطالب بالفرقة الرابعة كلية التربية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالب كرم محمد الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنين، وأمين اللجنة الرياضية الطالب محمد نور الدين الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية للبنين، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالب محمد عبد العليم بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية، وأمين اللجنة الثقافية الطالب اسامة محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالب يحيى نادى بالفرقة الثانية كلية التمريض، وأمين اللجنة الفنية الطالب علاء الدين على بالفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة رضوى شاكر الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنات، امين لجنة الجوالة الطالب مينا أيمن الفرقة الرابعة كلية الآداب، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالبة تقى عبد الفتاح الفرقة الرابعة كلية التربية الفنية، أمين اللجنة الاجتماعية الطالب أحمد عادل الفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق ، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب إسلام وليد الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنين، وأمين اللجنة العلمية الطالبة نورهان السيد الفرقة الثالثة كلية العلوم، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن صبحى الفرقة الثالثة كلية الخدمة الاجتماعية.

وذكر بيان جامعة حلوان، أن اللجنة العليا تشكلت للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، والأستاذ الدكتور جمال شكرى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ الدكتور السيد العربي المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا، الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام إدارة رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة وإدارة الأعمال عضوا.