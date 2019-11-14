شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث المياه الجوفية ينظم برنامج تدريبى لمجموعة من الجيولوجيين اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى لبحوث المياه، برنامج تدريبى لمجموعه من الجيولوجيين من اليمن بمقر القطاع الإقليمى للتدريب والدراسات المائية بمدينة 6 أكتوبر برعاية الوكاله اليابانيه (JICA، بعنوان "الطرق الجيوفيزيقة لاستكشاف المياه الجوفية " Geophysical Methods for Exploration of Groundwater خلال الفترة من 20 أكتوبر الى 14 نوفمبر الحالى.

أوضح المركز القومى لبحوث المياه، فى بيان صحفى أن البرنامج التدريبي يهدف الى نقل الخبرات المميزة والفريدة لمعهد بحوث المياه الجوفية فى مجال الجيولوجيا والجيوفيزياء، إلى خبراء المياه والجيولوجيين العاملين ذوى المهارات العالية من جيوفيزياء المياه الجوفية فى وزارة المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية في مجالات إدارة المياه، خاصة استخدام الطرق الجيوفيزيائية فى استكشاف المياه الجوفية وتسجيل الآبار.

أضاف المركز أن البرنامج التدريبى، تضمن محاضرات نظرية وزيارات حقلية وتطبيقات وتدريبات على استخدام الأجهزة المتخصصة فى المجال البحثى والاستكشافى للصخور وطبقات الأرض والمياه الجوفية.