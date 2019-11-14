شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق أول مركز لتطوير الأعمال بفروع بنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع بنك ناصر فى مدينة 6 أكتوبر، بحضور لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزى المصرى وعدد من قيادات بنك ناصر.

وقالت غادة والى، إنه فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك والاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات الشباب إلي طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة قام البنك بالمشاركة فى مبادرة رواد النيل التى تعد أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز المنتج المحلى فى مصر".

وأضافت أن "تدشين البنك أول مركز لتطوير الأعمال، خطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات غير المالية التى يفتقدها أصحاب هذه المشروعات مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة فى إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع".

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن البنك المركزى يولى اهتماماً خاصاً بدعم المشروعات الصغيرة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات تضمنت إطلاق مبادرة "رواد النيل" التى تؤكد على دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، من خلال العديد من البرامج فى مقدمتها مراكز خدمات تطوير الأعمال التى تقدم الدعم الفنى والإدارى لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصرى، بما يدعم تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة واستكمالاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى اطلقها البنك المركزى لحث البنوك العاملة فى مصر على توفير200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات".

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وأضافت أن "البنك المركزى المصرى يستهدف افتتاح 30 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" بمشاركة 12 بنكاً وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي، وقد تم حتى الآن افتتاح نحو 16 مركزا، حيث تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة وتوفير المعرفة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق".

وأشادت لبنى بالدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعى، التابع لإشراف وزارة التضامن فى دعم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مؤكدة على مشاركة البنك بفعالية فى المبادرات القومية للقطاع المصرفى ومنها مبادرة رواد النيل التى يرعاها البنك المركزى المصرى.

وفى ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك أن "افتتاح المركز الجديد يأتي ضمن خطة البنك للتوسع في إنشاء مراكز تطوير الأعمال داخل فروعه المختلفة، حيث يتم الآن التجهيز لافتتاح مركزين آخرين لتطوير الأعمال فى فرع الزقازيق و فرع عرابى بالإسكندرية وذلك استكمالا لمشاركة البنك الفاعلة في المبادرة القومية «رواد النيل» التى يرعاها البنك المركزى المصرى".

وأوضح فاروق أن "المركز يستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة وكذلك المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفنى حتى تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل ويتم اختيار افكار المشروعات التى سيتبناها البنك بناء علي 4 معايير هي حداثة الفكرة، وقدرة الفكرة أو المشروع علي خدمة قطاع عريض من الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتماسك فريق العمل، وإمكانية تسويق الفكرة أو المنتج".