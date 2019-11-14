شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الجنايات الكويتية تدين مواطنا غرد بإساءات لمصر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت محكمة الجنايات الكويتية مواطنا كويتيا، لقيامه بالإساءة إلى مصر والإمارات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقضت الجنايات الكويتية بحبس المتهم لمدة عام مع وقف النفاذ بكفالة مالية قدرها 500 دينار (ما يعادل نحو 1650 دولار أمريكي)، يلتزم معها بحسن السير والسلوك؛ وذلك عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



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