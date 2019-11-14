الرى تنظم ندوة حول آليات تطبيق المنظومة الجديدة لتقييم أداء العاملين بالوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة تعريفية بهيئة السد العالى وخزان أسوان حول آليات تطبيق المنظومة الجديدة لتقييم أداء العاملين بالوزارة على المستوى المركزى والإقليمى لتحقيق مستهدفات رؤية الإصلاح الإدارى لرفع كفاءة الأداء العام للموارد البشرية بالوزارة وطبقا لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

تضمنت الندوة توضيح آليات ونماذج تقييم الأداء التى تم تصميمها وسبل التعامل معها الكترونيا، حيث أوضحت المهندسة تغريد رضوان مدير عام متابعة المشروعات الاستثمارية بقطاع التخطيط، برنامج الحكومة "مصر تنطلق (2018-2020" وماحققته الوزارة من إنجاز خلال العام الأول منها من واقع مؤشرات الإنجاز.

كما تطرقت راضون لاستراتيجية الوزارة ومحاورها (4 ت) والأهداف الكمية ومؤشرات التحقق لكافة جهات الوزارة.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية بهدف تحقيق " الأمن المائي للجميع "، لتوفير المياه المطلوبة لكافة الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية وإدارة الطلب علي المياه، وكذلك من خلال إجراءات تكيف الاستخدامات المائية مع محدودية الموارد المائية حيث أن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة علي مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً وذلك بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالي الذي ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا اطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2030-2037.