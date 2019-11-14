شكرا لقرائتكم خبر عن اﻹعلام المائى بالرى يدرب العلماء والخطباء بأوقاف السويس فى مجال التوعية المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية لللتوعية واﻹرشاد المائى ندوة التوعية المائية للدعاة والعلماء والأئمة بأوقاف السويس بحضور أكثر من مائتي إمام وخطيب ومشاركة الدكتور محمد عجمى، وكيل وزارة اﻷوقاف بالسويس والشيخ محمد فتحى، مدير عام الدعوة بالسويس .

تناولت الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشبد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الرى والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام العلماء واﻷئمة بمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

وجارى التواصل مع العديد من مديريات اﻷوقاف لمناشدة العلماء وتفعيل دورهم الهام في توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر ا لنيل .