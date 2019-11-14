شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي لحقوق الانسان يزور سجن جمصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المجلس القومي لحقوق الانسان زياراته للسجون فى إطار برنامجه للوقوف علي أوضاعها وتقديم الرؤى والمقترحات للعمل علي تطويرها، حيث قام وفد المجلس برئاسة الدكتور ياسر عبد العزيز عضو المجلس، بزيارة إلي سجن جمصة شديد الحراسة، والليمان) .

والتقي الوفد بمساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء أشرف عز العرب، والمسئولين عن السجن وقيادات مصلحة السجون، وقطاع حقوق الإنسان والعلاقات العامة بالوزارة، واستمع إلى شرح تفصيلى منهم عن مقومات السجن وطاقته الاستيعابية .

وتفقد وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، مرافق السجن وخصوصاً المستشفى، والمدرسة الثانونى الصناعى، والمخبز، والورشة (النجارة والحدادة)، والمطبخ، كما استمع الوفد إلى إفادات القائمين على إدارة المرافق ، وإلى عدد من السجناء فى حضور قيادات السجن .