"حشيش وفودو وسلاح".. سقوط تاجر مخدرات أسفل كوبري مسطرد بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث قسم شرطة المطرية القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والفودو أسفل كوبري مسطرد بالمطرية.

تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية والرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "م.ز" عاطل دائرة القسم حال تواجده أسفل كوبري مسطرد دائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، كمية من الفودو المخدر وزنت 250 جرام، سلاح أبيض سكين.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.