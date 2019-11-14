التحريات في مقتل عاطل بدار السلام: جاره طعنه بـ"كتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت تحريات مباحث دار السلام تفاصيل مقتل عاطل على يد آخر في دار السلام.

تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث دار السلام، إشارة من مستشفى أحمد ماهر العام، تفيد استقبالها "م. ا" عاطل، متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالجانب الأيمن.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمدعو "ه. م" عاطل، بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد أحمد رضوان ومحمد أكرم وعبد الرحمن رجائي وأحمد عبد المعطي، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أمام العميد علاء بشندي، مدير العمليات، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.