ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة آلية وخرطوش بالمطرية والخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه رجال مباحث القاهرة حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي ومروجي الأسلحة النارية بالمطرية والخليفة.

وأسفرت جهود الحملات بمنطقة المطرية عن تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث القسم، والرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية سبق اتهامه في قضيتين سلاح ناري مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 قضايا "سلاح، غش، تبديد" وبحوزته فردين خرطوش، 14 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

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وأسفرت جهود المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث الخليفة، والنقيب كريم خضر، معاون المباحث، عن ضبط صاحب مقهى مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة سبق اتهامه في قضية "مشاجرة" وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته بندقية آلية، خزينة بداخلها 8 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الاتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.