مباحث القاهرة تكشف حيلة رجل وسيدة للحصول على وحدات سكنية بعين الصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على رجل وسيدة وبحوزتهما شهادات ميلاد مزورة بغرض الحصول على وحدات سكنية بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة أثناء القيام بأعمال لجنة الحصر بمنطقة عين الصيرة عزبة المدابغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال القيام بحصر الوحدة التي يقطنها المذكور حيث تبين أن الأختام الخاصة بشعار الجمهورية المثبوتة على شهادة الميلاد المنسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة باسمه وأخرى باسم نجلته (مزورة).

كما تم ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال القيام بحصر الوحدة التي تقطنها، حيث تبين أن شهادة الميلاد المقدمة من المذكورة والمنسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة (مزورة)، وبمواجهتهما اعترفا بتزوير تلك الشهادات بغرض الحصول على وحدات سكنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.